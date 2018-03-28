Москва, 28 марта, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Практически в каждом регионе России есть своя «Хромая лошадь», и в процесс по борьбе с угрозами пожарной безопасности необходимо вовлекать гражданское общество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель Гильдии Национального совета безопасности Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Дмитрий Галочкин. Он сообщил, что Московская торгово-промышленная палата инициировала проект «Безопасный торговый центр», связанный с проведением общественного мониторинга вопросов безопасности ТЦ и мест массового посещения людей. Целью проекта является выявление недостатков существующих систем безопасности, а также помощь владельцам торговых центров в устранении пожарных рисков.

Противопожарная безопасность

При этом, по словам юриста «Лицензионного центра», процесс получения собственником ТЦ соответствующей лицензии МЧС на проведение работ по установке систем пожарной безопасности имеет свои недочёты. Так, образование специалистов, а также список необходимого оборудования остаются на усмотрение пожарного инспектора.

«Граждане могут обратиться к нам, рассказать, как они видят проблему. Мы со своей стороны готовы в режиме общественного контроля вместе с субъектами общественного контроля — это Общественная палата России и Москвы, Общественные советы профильных министерств и МТПП — проводить рейды, в том числе с проверкой, чтобы результатом была рекомендация, как исправить и изменить положение дел. Готовы предложить аудит безопасности ТЦ с рекомендациями, как привести в соответствие не только документы, но и минимизировать риски пожарной безопасности», — отметил Галочкин.

Добавим, по словам координатора проекта «Безопасный торговый центр» Владимира Каширова, на данный момент уже были проверены такие торгово-развлекательные центры, как «Рио», «Вешняки» в Выхино, Columbus на Пражской. При осмотре явных недостатков обнаружено не было, эвакуационные выходы были открыты, все системы работали исправно, сотрудники охраны имели удостоверение ЧОП (частное охранное предприятие).

«Цель — не засадить, а помочь владельцам центров грамотно осуществить безопасные методики, внедрить технологии. Со всеми вопросами и жалобами горожане могут обратиться к нам по горячей линии», — подчеркнул он.

Отметим, как корреспонденту ИА REGNUM заявил юрист «Лицензионного центра» по оформлению лицензий МЧС, лицензия выдаётся тем организациям, которые выполняют работы по монтажу и наладке систем пожарной безопасности зданий (пожаротушение, сигнализация, дымоудаление). Если собственник торгового центра или другого здания имеет такую лицензию, то может проводить работы самостоятельно, если же нет — обязан заключить договор с обслуживающей организацией. Таким образом, он фактически снимает с себя всю ответственность по неполадкам в системе безопасности. При этом требования со стороны государства к получению такой лицензии весьма размыты.

«Есть требования федерального закона и постановления правительства, но требования размыты, их можно трактовать либо в одном смысле, либо в другом, что порождает коррупционную составляющую. Основные требования — это наличие специалистов и оборудования, с помощью которого всё монтируется, налаживается и вводится в эксплуатацию. Так, специалисты должны быть с соответствующим образованием, только каким — законодатель не определил. Всё даётся на усмотрение инспектору. Касательно необходимого оборудования — только с 1 марта 2018 года вступил в законную силу приказ МЧС об утверждении минимального перечня для данной лицензии, до этого на протяжении 10 лет не был определен даже перечень оборудования», — подчеркнул он.

Юрист отметил, что некоторые виды работ вообще невозможно выполнить без наличия определенного инструмент. Например, существует ГОСТ, в соответствии с которым проверяется качество огнезащитной обработки на деревянных конструкциях. В нём указаны метод, способ и соответствующий прибор для определения качества. Однако в минимальный перечень оборудования этот прибор включён не был.

«Чем руководствовались? На пожарных инспекторов приходит очень много жалоб, но они не доходят до инстанций. Жаловаться у нас на госорган не принято — все боятся, что будут особо пристально проверять. Есть судебные решения по всей России. Десятки тысяч лицензий выдаётся в год, а в судебной практике 10 случаев. Боятся», — заключил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве заявили о необходимости провести проверку столичных торговых центров после пожара в Кемерове.

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