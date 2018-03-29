Варшава, 29 марта, 2018, 04:11 — ИА Регнум. Провокационная позиция Великобритании, инициировавшей процесс так называемой «европейской солидарности в деле Скрипалей», поставила страны Евросоюза в двусмысленное положение. О том, как вынужденные союзники Лондона пытаются найти хотя бы минимально разумный выход из той ловушки, в которую поместила их Тереза Мэй, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Surrey County Council News Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Следование британской инициативе заставляет европейские страны жертвовать наличным политическим капиталом, сокращая их возможность маневра в будущем и вешая на Лондон неопределенные обязательства. Именно так можно истолковать реакцию европейцев, особенно Польши и Бельгии, прекрасно понимающих полное несоответствие происходящего каким-либо международным принципам. И если США заявили о выдворении 60 российских дипломатов и закрытии консульства в Сиэтле, то страны ЕС ограничились единичными высылками.

Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель категорически выступил против высылки российских дипломатов без признании их персонами нон грата на территории Королевства Бельгии. Для него представление о международной законности, предполагающей ответственность страны за свои действия, оказалось важнее тактических интриг. В Польше же пошли по еще более сложному маршруту.

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