Орел, 28 марта, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Импровизированная стена памяти открыта утром 28 марта в Орле, на Александровском мосту в районе МФЦ, сообщает ИА REGNUM. Жители города несут сюда цветы, мягкие игрушки, зажигают свечи в память о жертвах пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

Зоя Емельянова ИА REGNUM Жители Орла несут цветы и свечи к Стене памяти

Накануне, 27 марта, в сквере Маяковского в Орле состоялся траурный митинг, на который собрались сотни людей — простые горожане, пенсионеры и студенты, чиновники администрации города и облправительства. Врио губернатора Андрей Клычков, выступая на митинге, сказал. Что погибшие дети и взрослые стали «заложниками беспринципности представителей власти и бизнеса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кемерове сгорел торгово-развлекательный комплекс «Зимняя вишня». В результате пожара погибли как минимум 64 человека, большинство которых — дети. Причины трагедии расследует Следственный комитет.

Тем временем, в российских регионах, в том числе и в Орловской области, по поручению Генеральной прокуратуры начались масштабные проверки состояния противопожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах.

Отметим, что всего на территории Орла расположено 26 торговых центров, в том числе пять крупных: «Гринн», ЦУМ, «Континент Детства», «Атолл» и «РИО». Эти объекты сотрудники Государственного пожарного надзора проверят в первую очередь.

Тем временем, в орловских группах в социальных сетях появились призывы к бойкоту торговых центров 31 марта, в субботу. Авторы поста призывают горожан отказаться в этот день от визитов в торговые центры — напомнив, таким образом, владельцам этих объектов о ценности человеческой жизни.

«Мы также требуем, чтобы владельцы всех ТК и ТЦ города и области отчитались не на бумажке перед коррумпированным чиновниками о безопасности, а перед нами, горожанами. Пусть проведут учебную эвакуацию с участием СМИ и общественности и открыто покажут свою готовность к ЧП!» — говорится в сообщении.