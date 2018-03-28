Ярославль, 28 марта, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Следственный комитет Ярославской области начал доследственную проверку сообщений в социальной сети «Facebook» о том, что в торговом центре «Аура» города Ярославля имело место возгорание склада вторсырья. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. На странице ИА REGNUM в социальной сети «Facebook» была размещена публикация «ТРЦ «Ярославля: к трагедии в Кемерово привели нерабочие системы безопасности». В комментария к ней ярославцы стали рассказывать, что недавно в торговом центре «Аура» имело место возгорание склада вторсырья. Как пишут к комментариях, при возникновении пожара полностью не сработала система оповещения, в том числе лифты продолжали движение.

Http://www.yargse.ru ТЦ «Аура»

Таким образом, жизнь и здоровье посетителей и работников торгового центра были поставлены под угрозу. По указанным сообщениям следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки на предмет установления наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного статьёй. 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области Кристина Гузовская.

В случае объективного подтверждения фактов, изложенных в сообщениях, будет незамедлительно возбуждено уголовное дело.