Калуга, 28 марта, 2018, 11:25 — ИА Регнум. В Калуге 27 марта почтили память жертв кемеровской трагедии.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге почтили память жертв кемеровской трагедии

На Театральной площади состоялся траурный митинг, память погибших почтили минутой молчания. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, соболезнования родным и близким погибших выразили губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин и глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

«25 марта в городе Кемерово произошла трагедия, страшно, что это все происходит в мирное время и, повторю слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, «из-за чьей-то преступной халатности и разгильдяйства», — заявил Александр Иванов. — Сегодня вместе со всей страной мы скорбим о погибших и пострадавших в этой ужасной катастрофе, это наша общая боль и беда для всех нас».

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов также призвал извлечь уроки и не допустить повторения подобной трагедии.

«Жизнь человека — это важнейшая ценность, и обеспечение безопасности наших жителей неукоснительно должно быть поставлено во главу угла, — подчеркнул Александр Иванов.— В нашем городе и регионе по поручению губернатора Анатолия Дмитриевича Артамонова сейчас проводится проверка всех без исключения мест массового пребывания людей, включая крупные торгово-развлекательные центры, учреждения культуры и спорта. Призываю всех, кто по долгу службы должен отвечать за жизнь и безопасность людей, принять все необходимые меры для предотвращения подобных катастроф. Для вас недопустим формальный подход к выполнению своих обязанностей, халатность и безалаберность здесь оплачиваются человеческими жизнями!».

К изготовленной сотрудниками Калужского областного драматического театра инсталляции, олицетворяющей скорбь и сострадание, жители Калуги возложили детские игрушки и цветы.

В дни траура все калужане и гости города смогут почтить память погибших, возложив цветы в сквере у Никитского храма.