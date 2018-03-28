Екатеринбург, 28 марта, 2018, 11:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге за коррупционное преступление будут судить экс-чиновника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 28 марта, в получении крупной взятки обвинили бывшего главного госинспектора Нижнетагильского территориального отдела по надзору за объектами газораспределения и газопотребления Уральского управления Ростехнадзора.

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По данным следствия, сотрудник Ростехнадзора, проверяя деятельность нескольких объектов агрофирмы в городах Кировград и Красноуральск в конце 2017 года, установил, что на ввод в эксплуатацию газопотребляющего оборудования отсутствует необходимая разрешительная документация.

При этом он предложил руководству компании не составлять акт о выявленных нарушениях. Однако за свою «услугу» он потребовал 500 тыс. рублей. Половину денег из озвученной суммы представитель агрофирмы должен был передать подозреваемому 12 декабря 2017 года в обусловленном месте.

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«Передача денежных средств происходила под контролем сотрудников ФСБ», — уточнил старший помощник руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.

В ходе следствия вину в совершении преступления сотрудник Ростехнадзора. В настоящее время расследование уголовного дело в отношении коррупционера завершено. Материалы дела будут направлены в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

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Добавим, что за получение взятки в крупном размере санкция бывшему сотруднику Ростехнадзора может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Свердловской области в суд было направлено ещё одно уголовное дело в отношении бывшего чиновника-коррупционера. В получении взятки в виде имущественных прав на квартиру стоимостью более 2 млн рублей в строящемся доме обвинили бывшего замглавы администрации Арамиля. Следователи полагают, что мужчина требовал документы на квартиру у застройщика, обещая взамен беспрепятственную выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. Уголовное дело рассмотрит Сысертский суд.