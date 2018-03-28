Салехард, 28 марта, 2018, 11:30 — ИА Регнум. В городах Ямала 28 марта проходят траурные мероприятия в память о погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово. Трагедия, которая унесла жизни десятки человек, среди которых большинство — дети, всколыхнула жителей ЯНАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

Жители Лабытнанги собрались в сквере памяти пожарных в полдень.

В столице автономного округа Салехарде акция «Кемерово, мы с тобой!» стартует в 17:00 часов по местному времени на площади КДЦ «Наследие».

"Я считаю, долг каждого сегодня — пойти на митинг и почтить светлую память погибших, особенно детей. И не надо так высказываться, что опять погонят бюджетников. Каждый в нашем городе воспринимает эту боль как свое большое горе. Скорблю вместе с вами, вечная светлая память о погибших», — пишет жительница Салехарда в местном паблике.

В Ноябрьске люди второй день несут цветы и свечи к баннеру, установленному на площади в центре города. Вчера вечером, 27 марта, здесь в память о невинных жертвах пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» запустили в небо десятки белых шаров. Акция «Кемерово, мы с тобой!» намечена на центральной городской площади и 28 марта на 16:00 часов по местному времени.

Неожиданно против митинга выступил местный общественный деятель Александр Бондарчук, который считает акции скорби с Кемерово несогласованными митингами, достойными штрафа.

Жители Ноябрьска поясняют ему в социальных сетях, что акция содидарности #Кемеровомыстобой — это не политическое мероприятие.

«Вы как человек, претендующий на должность мэра, должны это осознавать и в первую очередь руководствоваться моральными принципами. В России траур…» — пишет на странице Александра Бондарчука один из ноябрян.

«В России правит две силы: власть и народ. Проявление сегодняшнего траура — это волеизъявление народа, не власти», — останавливает рьяного общественника другой житель Ноябрьска.

Город Губкинский сегодня почтит память жертв кемеровского пожара в 16:00 по местному времени у фонтана около горадминистрации. В 18:00 губкинцы запустят в небо белые шары.

«Боль… то, что нельзя передать словами… Но можно просто быть рядом даже на таком расстоянии… Цветы, игрушки, белые шарики, как символ светлой души… Все, кого задела эта страшная трагедия, приходите», — пишут организаторы акции в соцсетях.

Жители Надыма придут к Свято-Никольскому храму, где в 17:00 часов по местному времени начнется панихида, по окончании которой горожане выпустят в небо белые шары.

В Новом Уренгое у памятника семье и в Северном районе города на территории храма им. преподобного Серафима Саровского горожане создали мемориалы памяти жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Несмотря на то, что акция солидарности с жителями Кемерово прошла там 26 марта, уренгойцы до сих пор несут туда цветы и игрушки.

Кроме того, жители Нового Уренгоя объявили в социальных сетях акцию #моябезопасностьсегодня.

«В наших ТЦ 100% нарушения и наплевательское отношение к людям и безопасности. Что конкретно я могу сделать для своей безопасности? Самое конструктивное, оказавшись в ТЦ, кинотеатре, цирке, поликлинике, спортивном комплексе, не полениться, проверить аварийные выходы. Открыты ли? Не завалены ли хламом? Если есть нарушения — фотографировать, снимать на видео и выкладывать в соцсети под хештегом #моябезопасностьсегодня», — считают организаторы акции.

В Красноселькупе ямальцы придут на площадь Дружбы в 17:00. В Яр-Сале акция солидарности с Кемерово начнется в 17:30 часов по местному времени в Центре национальных культур.

Напомним, 28 марта объявлено в России днём общенационального траура по жертвам пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. На зданиях приспущены флаги, в городах и сёлах отменены развлекательные мероприятия. По предварительным данным, при пожаре погибли 64 человека, из них 41 ребёнок.