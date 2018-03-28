Москва, 28 марта, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Создание эскизного проекта сверхтяжёлой ракеты для российской лунной программы обойдётся госкорпорации Роскосмос в 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает сайт госзакупок.

Lpre.de Макет РД-171 (Масштаб 1:4)

Космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса будет разрабатывать ракетно-космическая корпорация «Энергия». Процесс создания «эскиза» должен завершиться к ноябрю 2019 года, отмечено в закупочных документах.

Согласно запланированным характеристикам, ракета должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 80 тонн груза, а до Луны доставлять не менее 20 тонн полезной нагрузки. Согласно документам, также в эскизный проект должны быть заложены возможности для наращивания мощности «супертяжа» до 140 «околоземных» и 27 «лунных» тонн соответственно.

Ранее, летом 2016 года, сообщалось, что Роскосмос начнёт работы по созданию новой сверхтяжелой ракеты с использованием двигателей РД-171, разработанных для проекта «Энергия — Буран».

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Напомним, в интервью для фильма Андрея Кондрашова президент РФ Владимир Путин сказал, что в 2019 году Россия запустит миссию на Марс. Российский лидер добавил, что в рамках нового исследования естественного спутника Земли российские специалисты намерены осуществить высадки на лунные полюса.

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