Владимир, 28 марта, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Во Владимире 27 марта прошла траурная акция в память о погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове. В ней приняли участие примерно 4 тыс. человек. Люди несли цветы и игрушки к мемориалу на Соборной площади города.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Всего в городе прошло несколько траурных акций. Например, люди собирались еще утром 27 марта у здания главного управления МЧС. Позже жители собрались перед памятником Андрею Рублёву. Горожане зажгли свечи и возложили цветы к импровизированному мемориалу.

«Всех этих жертв можно было бы избежать, если бы каждый ответственный работник на своём месте скрупулёзно выполнял свои должностные обязанности. А для этого необходимо, чтобы мы все осознали свою личную ответственность за безопасность общества, за жизнь детей, не проходили мимо вопиющих нарушений правил безопасности и добросовестно относились к выполнению этих правил сами — и дома, и на работе, и в общественных местах», — говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Напомним, что трагедия произошла в Кемерове 25 марта. По официальным данным, погибло не менее 60 человек. Большинство из них — дети, которые оказались запертыми в кинозалах торгового центра. В больницах находятся 15 человек.

По факту возбуждены уголовные дела по статьям 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности», «Несоблюдение правил пожарной безопасности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

28 марта объявлено в России днем траура.