Кемерово, 28 марта, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности. Также с должности снята начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина.

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По предварительным данным, место Зеленина займет первый заместитель главы города Кемерово Ольга Турбаба.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Напомним, 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел пожар, он начался на четвертом этаже, где были кинотеатр и детские игровые зоны.

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Жертвами пожара стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по трём статьям УК РФ, обвинения предъявлены пятерым задержанным.

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