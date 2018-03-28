Санкт-Петербург, 28 марта, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Сотрудники Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сегодня, 28 марта, проводят обыски в помещениях, используемых функционерами религиозной группы «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ.

Дарья Драй ИА REGNUM УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Следственные действия проходят в рамках расследования возбужденного ранее уголовного дела по факту осуществления членами этой религиозной группы действий, направленных на организацию деятельности экстремистского сообщества, возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства, а также незаконной предпринимательской деятельности.

Как отмечается, сегодняшние обыски направлены «на обнаружение дополнительных предметов и документов, подтверждающих преступный характер деятельности указанной религиозной группы».

Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, группе так называемых сайентологов — последователей религиозно-философского учения Рона Хаббарда — инкриминируется сразу несколько статей Уголовного кодекса РФ, среди которых незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (статья 171), возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (статья 282) и участие в экстремистском сообществе (статья 282.1).

6 июня 2017 года сотрудники петербургского управления ФСБ провели обыски в помещениях «Саентологической церкви Санкт-Петербурга» и обнаружили доказательства, подтверждающие преступный характер деятельности этой религиозной группы, в том числе — совершение ими преступлений на почве экстремизма.

По данным следствия, с 2013 по 2016 год «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга» извлекла незаконный доход в размере более 276 млн рублей.