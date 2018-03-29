Владивосток, 29 марта, 2018, 03:27 — ИА Регнум. Если зарплаты у педагогов останутся такими, как есть сейчас, то к следующему учебному году в Приморье дефицит кадров будет катастрофическим, — об этом заявили педагоги края. О разговоре, на который педагогическое сообщество вызвало руководство департамента образования и науки Приморского края, пишет корреспондент ИА REGNUM Ольга Демиденко.

Пустой класс

Кадровая ситуация в Приморье близится к патовой, есть случаи, когда на семь начальных классов приходится всего четыре учителя, которые ведут уроки в двух классах одновременно. При этом, по словам учителей, в части выполнения майских указов президента официальная статистика края сильно расходится с реальностью:

«В декларируемые показатели зарплаты в 43 тыс. рублей у учителей и 32 тыс. рублей у воспитателей чиновники включают налоги. К тому же — для того, чтобы хоть немного приблизиться к таким зарплатам, педагог вынужден работать не положенные на ставку 18 часов, а все 40, а то и 50 часов», — рассказали педагоги.

В качестве вопиющего примера приводится Дальнегорск, где средний возраст учителя — 52 года, и большинству из них приходится трудится по 40 часов.

«Наш район приравнен к северу, а педагоги получают по 16—20 тыс. рублей! Как жить-то на эти деньги?! При такой зарплате нет никакой возможности выехать, например, на лечение в краевую столицу. Билет до Владивостока стоит 2 тыс. рублей, и нашим учителям и воспитателям это не по карману. Мы хотим знать: от кого конкретно зависит размер краевой субвенции? Необходимо пересмотреть норматив краевой субвенции на образование — он не менялся уже пять лет! Наши педагоги не живут, а выживают. И это уже невыносимо!» — сказала в своем выступлении председатель Дальнегорской организации профсоюза работников образования Галина Острошенко.

Начальник отдела экономики и бюджетного планирования департамента образования и науки Приморья Лариса Шумакова согласилась, что с оплатой труда педагогов и правда «не всё хорошо», но сделала оговорку: согласно федеральному законодательству, органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений, и департамент либо глава региона повлиять на это не могут.

Хуже того: со стороны представителей департамента прозвучал аргумент, что «краевой бюджет не резиновый». На что из зала дали жесткую отповедь:

«Мы устали входить в положение краевой администрации и будем продолжать настаивать на индексации».

Мониторинг работы по привлечению молодых педагогических кадров в регионе, проведенный силами профсоюза, показал и вовсе дикую картину: во многих районах до сих пор нет муниципальных программ поддержки молодых педагогов, и нередки случаи, когда учителя и воспитатели не могут добиться не то что отдельного жилья — даже угла в общежитии.

Читайте подробности: Школы Приморья на грани кадрового коллапса

Читайте также другие статьи Ольги Демиденко о социальных проблемах России.