Южно-Сахалинск, 29 марта, 2018, 02:19 — ИА Регнум. Высказывания российских СМИ, занимающих, по их словам, «антипропагандистскую» позицию, заставляют пристальнее всмотреться в реальную ситуацию вокруг Курил и возможности России оборонять эти территории. О том, возможно ли внезапное нападение Японии и «вторая Цусима», пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Япония

Предпринимаемые Россией усилия по укреплению обороноспособности Курил весьма активны. Как сухопутные группировки российских войск, так и корабли Тихоокеанского флота усиливаются и обеспечиваются модернизированным оружием. Размещение на Курилах противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» также увеличивает неприступность региона. Но стоит учитывать, что все сценарии, в которых России удается включить свою оборонительную мощь на всю силу, предполагают достаточно широкомасштабный конфликт.

Япония же, судя по особенностям учений своих «сил самообороны», всё большее значение придает действиям спецназа и радиоэлектронной борьбе. В сочетании с возможными провокациями, которые время от времени обещают устроить японские ультраправые группировки, ситуация в гипотетическом конфликте может оказаться гораздо сложнее. Проблема текущих русско-японских переговоров в том, что они являются некоторой провокацией для тех японских руководителей, которые склоняются к силовому решению «проблемы северных территорий».

Читайте подробности: Возможна ли «вторая Цусима» на Курилах?

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