Ульяновск, 28 марта, 2018, 10:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается всероссийский педагогический форум, в котором принимают участие 350 педагогов из 37 регионов. Специальные гости — народные артисты СССР Василий Лановой и Михаил Ножкин.Пленарное заседание, на котором были озвучены основные задачи по обеспечению информационной безопасности в образовании, открыл губернатор региона Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов приветствует специальных гостей форума народных артистов СССР Василия Ланового и Михаила Ножкина

Открывая заседание, Сергей Морозов напомнил, что в рамках утверждённой президентом Владимиром Путиным Стратегии развития информационного общества в РФ до 2030 года в Ульяновской области реализуется план мероприятий по обеспечению безопасности в сети интернет. Так, в школах проводятся тематические уроки, классные часы, родительские собрания, конкурсы и квесты. Также губернатор напомнил про реализацию специальной межведомственной областной программы «Информационная культура личности», которая стартовала в 2013 году и охватывает практически все муниципальные образования.

«Большая доля ответственности за воспитание у подрастающего поколения культуры поведения в информационном пространстве, помимо власти и образования, лежит на институтах гражданского общества и бизнеса. Пропаганда необходимости соблюдения правил информационной безопасности, совместное противодействие угрозам — вот то, в чём может участвовать самый широкий круг неравнодушных людей и организаций. Чтобы привлечь внимание общества и бизнеса к этим задачам, мы объявили 2018 год Годом умных технологий и креативных индустрий в Ульяновской области. Очень здорово, что педагогический форум стал частью этого проекта, что он поддерживается на самом высоком государственном уровне», — сказал Сергей Морозов.

Напомним, всероссийский педагогический форум «Информационная безопасность в современном образовании» проходит на территории Ульяновской области с 26 по 28 марта, в нём участвуют 350 педагогов из 37 регионов. Почётными экспертами выступили член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Лебедева, генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова, председатель комиссии по делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РФ Елена Цунаева. Специальные гости — народные артисты СССР Василий Лановой и Михаил Ножкин.

«Отрадно отметить, что Ульяновская область настроена на продвижение, созидание и благополучие нашей страны, что регион выступил площадкой для такого важного мероприятия. Губернатор Сергей Морозов всегда готов включаться в федеральные инициативы, не боится затрагивать и решать острые вопросы», — сказала Татьяна Лебедева.

Кроме того, эксперты отметили особую роль патриотического воспитания молодёжи.

«Педагогический форум — та самая площадка, которая необходима сегодня. Вопрос воспитания нашей молодёжи остается очень актуальным. Мое поколение — это дети войны. Направления наших мыслей задавали те трагические события, родители, родственники. Сегодня мы должны задуматься, как воспитывать поколение, для которого главное — любовь к Родине, защита Отечества. И в решении этой задачи, безусловно, огромную роль играет учитель», — сказал сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», народный артист СССР Василий Лановой.

По информации специалистов министерства образования и науки, в настоящее время в Ульяновской области действует несколько рабочих групп по обеспечению информационной безопасности и противодействию экстремизму. Также с 2017 года запущен проект «Смарт-образование».

"В школах применяются дистанционные образовательные технологии, сетевые формы обучения. Для развития дополнительных навыков и сквозных компетенций в сфере IT мы открываем новые детские кружки. Также ульяновские учащиеся активно принимают участие во всероссийских тематических конкурсах, акциях по безопасному интернету, им помогают студенческие кибердружины педагогического и аграрного университетов», — пояснила министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семёнова.