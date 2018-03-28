Ереван, 28 марта, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Армения намерена продолжать оборонное сотрудничество с Россией. И санкции Запада этому не помешают. Об этом заявил заместитель министра обороны Армении, глава государственного военно-промышленного комитета Давид Пахчанян.

МО Армении Давид Пахчанян

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Он отметил, что Армения, несмотря на угрозу санкций, будет и дальше закупать у РФ вооружение. При этом страна руководствуется собственными интересами.

«Конечно, санкции — это проблема, но перед нами стоит задача обеспечения безопасности, и мы будем исходить из наших интересов», — цитирует РИА «Новости» слова Пахчаняна.

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Замминистра оборонного ведомства Армении добавил, что отношения с Россией развиваются достаточно эффективно. Поставки по первому оборонному кредиту почти полностью завершены, и есть договоренность продолжить работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2018 года США оповестили правительствօ Армении об угрозе возможных санкций в случае «существенных сделок» с российскими компаниями военно-промышленного комплекса, включенными в американский санкционный список.

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Напомним, в список российских организаций и ведомств, с которыми США запрещают совершать «существенные транзакции» третьим лицам, опубликованному в октябре 2017 года госдепартаментом США, значатся 33 российских предприятия, в том числе «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», «Калашников», «Ростех», «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Адмиралтейские верфи», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России», концерн «Созвездие», Объединенная авиастроительная корпорация, Уралвагонзавод. При этом отмечалось, что с этими компаниями запрещаются не любые сделки, а только «существенные».

В октябре 2017 года стало известно, что Россия предоставит Армении новый кредит в $100 млн для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Займ будет предоставлен сроком на 15 лет (с 2023 по 2037 годы), с годовой ставкой в 3%. Кредитными средствами Армения должна воспользоваться в 2018—2022 годах.

В июне 2015 года было подписано соглашению между правительствами России и Армении о предоставлении правительству республики государственного экспортного кредита для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства в сумме до $200 млн на 10 лет с отсрочкой выплат до начала 2018 года, всё вооружение и военная техника должны быть поставлены в Армению до 31 декабря 2017 года.