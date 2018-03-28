Кемерово, 28 марта, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Информация о 78 погибших в сгоревшем ТРЦ «Зимняя вишня» будет проверена правоохранительными органами, в настоящее время они работают с поданными заявлениями, сообщил 28 марта журналистам первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и свечи

«Мы сейчас сопоставляем, ищем контакты тех людей, которые заявились, потому что очень много информации было, например, из соцсетей взято», — сказал представитель кемеровской администрации.

По его словам, процедура проверки сведений о погибших организована следующим образом: сначала сверяются списки людей, о гибели которых известно достоверно, с теми, что формируют заявители. Затем по отсутствующим в официальных списках погибших правоохранители разыскивают контакты и обращаются к заявителям.

Читайте также: Трагедия в Кемерово и её последствия: все новости

Чернов сообщил, что о погибших поступает разная информация, и не стал исключать преднамеренных действий тех, кто ее предоставляет.

«Мне кажется, что где-то ведется непонятная игра и кто-то кого-то к этому, может быть подзуживает. Но это очень серьезный вопрос», — пояснил чиновник.

Предположение о том, что во время пожара могли погибнуть 78 человек, высказали представители инициативной группы граждан, которая якобы также принимает заявления о пропаже родственников. По официальным данным во время пожара в «Зимней вишне» погибли 64 человека.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, 25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел сильнейший пожар, который привел к гибели 64 человек. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по трём статьям УК РФ. Следователи предъявили обвинение пятерым задержанным. 28 марта в России объявлен национальный траур по погибшим.