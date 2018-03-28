Ярославль, 28 марта, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Прораб компании, печально известной качеством дорожных работ, выполняемых в Ярославле прошлым летом, обратился в суд, чтобы установить факт своих трудовых отношений и взыскать заработную плату, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook «Дороги Ярославля» Итоги работы «Экограда»

Мужчина обратился в Кировский районный суд с иском к ООО «Экоград». Он указал, что с 23 июня по 4 августа 2017 года работал там на должности прораба.

Трудовой договор с прорабом не заключали, но он был фактически допущен к работе и исполнял трудовые обязанности, осуществлял работы по фрезеровке дорожного полотна и укладке асфальтобетонной смеси в Красноперекопском и Фрунзенском районах Ярославля по муниципальному контракту, в том числе, в ночное время. Этот факт подтверждается протоколом об административном правонарушении из-за шума, который потревожил жителей. Обещанная заработная плата прорабу составляла 60 000 рублей за вахту — 15 дней, он проработал 2 вахты подряд по 15 дней без выходных. 24 июля ему сообщили о прекращении трудовых отношений, до 3 августа он находился на больничном. Расчет с мужчиной ООО «Экоград» не произвел.

В связи с этим прораб просил взыскать с организации долг по зарплате в 120 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей.

Представители «Экограда» в суд не явились. Суд счел, что отсутствие трудового договора, приказа о приеме на работу и увольнении, не исключает возможности признания отношений между истцом и ООО «Экоград» трудовыми. Исковые требования он удовлетворил частично и постановил взыскать с «Экограда» 130 000 рублей.