Лондон, 28 марта, 2018, 14:39 — ИА Регнум. Английский футболист Дэвид Бекхэм доверил вести свой Instagram 15-летней девочке из Индонезии, которая борется с буллингом в своей школе и за её пределами. На протяжении всего дня сегодня, 28 марта, она будет рассказывать о своей жизни через профиль спортсмена.

Скриншот страницы Instagram Дэвида Бекхэма Дэвид Бекхэм доверил свой Instagram девочке, борющейся с буллингом

«Знакомьтесь, это 15-летняя Шрипун из Индонезии. С удовольствием сообщаю вам, что доверил ей вести свои Instagram Stories завтра. Не могу дождаться, когда она начнет рассказывать о своей жизни и о том, как борется с жестокостью в своей школе и обществе», — сообщил накануне Бекхэм в своём блоге.

Скриншот страницы Instagram Дэвида Бекхэма Дэвид Бекхэм доверил свой Instagram девочке, борющейся с буллингом

Непосредственно перед тем, как Шрипун начала вести Instagram Stories футболиста, Бекхэм рассказал подписчикам, что девушка столкнулась в буллингом в школе и чувствовала себя отвергнутой. Но это её не сломило, и Шрипун сфокусировалась на поддержке других учеников.

«Сверстники доверили ей изменить ситуацию в школе, и сейчас она вдохновляет других прекратить издевательства, поэтому ученики могут чувствовать себя в безопасности», — отметил Бекхэм.

С самого утра Шрипун уже успела записать несколько Instagram Stories, в которых познакомила подписчиков футболиста со своими друзьями и другими учениками, которые помогают ей бороться с буллингом в школе.

Скриншот страницы Instagram Дэвида Бекхэма Дэвид Бекхэм доверил свой Instagram девочке, борющейся с буллингом

В последние годы общество обращает всё больше внимания на буллинг среди подростков, так как порой его последствия оказываются плачевными. Так, в начале марта у ученика пятого класса одной из школ Югры, ставшего жертвой буллинга, случился нервный срыв, в результате которого он ранил семиклассницу. На ученика возбудили уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений, совершенных в отношении малолетнего, с применением оружия.

Еще об одном случае школьной жестокости стало известно в конце февраля, когда мать 14-летнего подростка обратилась в полицию Оренбурга. Оказалось, что еще в 2012 году одноклассник её сына стал требовать у мальчика деньги. Тот не собирался платить, поэтому стал жертвой школьного буллинга. Каждый день ученику напоминали о «долге», который постепенно рос, а сам вымогатель даже приходил к нему домой. В итоге мальчик решил отдать деньги, но это не помогло ему избавиться от жестокости со стороны сверстников. Подросток отказался ходить в школу. Узнав у сына причины такого поведения, мать школьника обратилась в полицию.