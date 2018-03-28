Санкт-Петербург, 28 марта, 2018, 10:48 — ИА Регнум. С 6 апреля 2018 года вступают в силу обновленные правила досмотра пассажиров в метро. Приказ об этом подписал министр транспорта Максим Соколов. в новой редакции правил учтен негативный опыт петербургского метрополитена по тотальному досмотру пассажиров, сообщает 28 марта телеканал «Санкт-Петербург».

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на досмотр

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Согласно документу Минтранса, установка на всех станциях метро металлодетекторов и средств радиационного контроля теперь является обязательной. При этом досмотру силами сотрудников служб безопасности будут подвергаться лишь те пассажиры, при прохождении которых через «рамку» сработало предупреждение или те, кто вызывает подозрение у охранников.

«При пересечении пассажиром границ перевозочного сектора зоны транспортной безопасности осуществляется проверка наличия у него перевозочного документа», — говорится в приказе Минтранса.

«Таким образом самый сложный момент, против которого выступало руководство петербургского метрополитена, тотальный досмотр, отменён», — отмечает телеканал.

Напомним, после теракта в петербургском метро 3 апреля 2017 года Ространснадзор обнаружил нарушения требований транспортной безопасности в Северной столице, и выставил ГУП «Петербургский метрополитен» штрафов на 800 тыс. рублей, обвинил сотрудников подземки в непрофессионализме, а также потребовал установить больше рамок металлодетекторов.

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Руководство метрополитена раскритиковало решение Ространснадзора, метрополитен оспорил штрафы в суде, сумев доказать свою правоту.

С 23 июля 2017 года горожан тотально досматривали на нескольких станциях метро Петербурга, что приводило к гигантским очередям на входе и резкому недовольству горожан. На проблему обратил внимание министр транспорта России Максим Соколов и заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

Изменения в правила досмотра внесены в январе 2018 года и вступят в силу с 6 апреля.