Кемерово, 28 марта, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 28 марта проведет встречи с родственниками погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Зимняя вишня». Об этом, как передает РИА «Новости» сообщил первый вице-губернатор региона Владимир Чернов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Слёзы невозможно сдержать

«У него сейчас запланирован ряд встреч непосредственно с семьями пострадавших родственников, — сказал Чернов. — Они начинаются с сегодняшнего дня, конечно, по желанию родственников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кемерове в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» вспыхнул пожар. В результате ЧП погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах города остаются 14 пострадавших, среди них двое детей.

28 марта в России объявлен общенациональный траур.

Читайте также: Пропавших без вести после пожара в «Зимней вишне» нет — МЧС РФ

А также: Совфед почтил память погибших в результате пожара в Кемерове