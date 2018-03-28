Лондон, 29 марта, 2018, 01:26 — ИА Регнум. Британская «инициатива», вылившаяся в широкомасштабную антироссийскую истерику, является тем самым пробным камнем, который, будучи брошен, вызывает широкие круги на воде и позволяет сделать выводы о многом. Как развитие сюжета с попытками Терезы Мэй в создании антироссийского фронта откликнулось в политических центрах и горячих точках, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Павленко.

Policy Exchange Тереза Мэй

Переформатирование, случившееся в политической команде Трампа, отозвавшей с поля двух важных игроков — Тиллерсона и Макмакстера, — говорит о том, что США не собираются безоговорочно становиться инструментом проведения британской политики. Спецслужбистская провокация с применением химического оружия в Восточной Гуте была сорвана при взаимодействии руководителей главных штабов России и США. Как оказалось, эта операция была намечена в обход Пентагона, и даже ЦРУ, которое подтвердило наличие этого заговора, к счастью, не реализованного. Тиллерсон был отозван из заграничного турне и немедленно отправлен в отставку. Место же его занял Майк Помпео, именно тот, кто во главе ЦРУ проводил проверку поступившей информации.

Непосредственно после этого случилась история со Скрипалем и продолжающаяся попытка сколотить широкий антироссийский фронт. Как учит история, для Англии всегда было важно не оказаться в числе тех, кто будет непосредственно осуществлять нападение на Россию, чтобы не попадать под грядущую «раздачу». Пока что такого коридора для нее не возникает.

О чем говорят события в горячих точках планеты и какие новые формы принимает попытка соратников-конкурентов Британии и США выстроить будущее с максимальными выгодами для себя, читайте в статье: Британо-американский кризис как зеркало российско-британского

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