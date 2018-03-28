Ярославль, 28 марта, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В Ярославле не будут взимать плату за содержание малых архитектурных форм в тех домах, где они отсутствуют на придомовой территории. Мэрия города внесла изменение в собственное постановление от 31.10.2017 №1494 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений в городе Ярославле».

Yarregion.ru МАФ в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в этом постановлении впервые появилась строка «содержание и ремонт малых архитектурных форм» — на это с жителей могли взимать по 26 копеек с квадратного метра жилплощади. Плата «за детские городки» возмутила многих жителей города. Прокуратура провела проверку и внесла протест в адрес мэрии, потребовав изменить постановление, указав, что платить обязаны только жители домов, где общее имущество имеется. В итоге мэрия выполнила предписание прокуратуры.

«При отсутствии на придомовых территориях многоквартирных домов малых архитектурных форм расходы по содержанию и ремонту малых архитектурных форм не входят в состав экономически обоснованных затрат и не подлежат включению в размер платы за содержание жилого помещения», — говорится в постановлении мэрии №460 от 28.03.2018.

Интересно, что прокуратура внесла протест еще в начале декабря 2017 года. На то, чтобы его исполнить, у мэрии Ярославля ушло 3 месяца. Взимали ли в это время плату за детские городки в Ярославле, неизвестно. Мэрия устанавливает размер платы за жилое помещение только для муниципального жилья, а управляющие компании могут применять этот тариф, а могут установить свой, согласовав его с собственниками домов.