Берлин, 28 марта, 2018, 10:19 — ИА Регнум. В Австрии и Германии провели итоги работы первых ста дней нового австрийского правительства. Издание Welt опубликовало статью с портретом молодого канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

31-летний лидер Австрии сравнивается в статье по своему имиджу с президентом Франции Эммануэлем Макроном: оба молоды, оба горят желанием изменить свою страну и продемонстрировать, что реформы возможны даже при условии бюджетных ограничений. Оба хотят сделать Европейский союз более функциональным. Оба предпочитают идти напролом вместо выбора выжидательной политики.

Себастьян Курц является самым популярным политиком Австрии. Его деятельностью удовлетворены даже 28% представителей оппозиционной партии социалистов (сам канцлер принадлежит к консервативной «Австрийской народной партии»).

Евросоюз поначалу со скептицизмом отнесся к коалиции «Австрийской народной партии» с правой «Австрийской партией свободы». Ангела Меркель предпочла бы работать с предыдущим «симпатичным и управляемым» канцлером-социалистом Кристианом Керном. Но вскоре после объявления о коалиции Курц заверил в приверженности Австрии европейской политике.

Во второй половине 2018 года Австрия займет место председателя Совета Европейского союза. На этом посту страна предложит создать европейскую пограничную полицию, чтобы охранять внешние границы ЕС.

С приходом к власти Курца Австрия выиграла на международной арене. Себастьян Курц предыдущие четыре года занимал должность министра иностранных дел и сейчас уделяет больше внимания внешней политике, чем его предшественники. По мнению автора публикации, Курц «лихорадочно» работает на международной арене, чтобы увеличить свою власть в стране.

Как отмечает издания, у президента России Владимира Путина сложились доверительные отношения с канцлером Курцем. В феврале канцлер Австрии совершил поездку в Москву, где выступил за поэтапное снятие санкций с России. Кроме того, Курц выстроил хорошие отношения со странами Вышеградской группы, которые в данный момент являются внутренней оппозицией в Европейском союзе.

Первые сто дней работы нового правительства производят такое впечатление: канцлер Курц лучше канцлера Меркель. Как министр иностранных дел и как участник предвыборной кампании. Меркель выглядит уставшей рядом с молодым и энергичным лидером.

После того, как репутация канцлера Германии несколько пострадала в Европе в связи с бюджетной и миграционной политикой и Великобритания объявила о Брексите, Себастьян Курц, по мнению автора статьи, хочет занять «вакуум власти», образовавшийся в Европе.

Напомним, Австрия заявила о своем нейтралитете в дипломатическом скандале между Великобританией и Россией и отказалась высылать российских дипломатов.