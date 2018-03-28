Якутск, 28 марта, 2018, 10:38 — ИА Регнум. В Якутске дольщиков всё-таки заселили в недостроенный дом, пообещав, что недоделки будут устранены в скором времени. Люди отказывались брать ключи от квартир, в которых на момент ввода в эксплуатацию отсутствовало водоснабжение, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель службы контроля муниципального портала One click Yakutsk Александр Захаров-ЯКНК (фамилия по паспорту).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Читайте также: Опасения дольщиков Якутии: В недостроенные дома — по поручению Трутнева?

«Был скандал. Глава региона Егор Борисов передумал вручать ключи и тем самым брать на себя такую ответственность. Люди отказывались брать ключи, потому что неизвестно, когда дом доделают и как ситуация будет дальше развиваться», — пояснил Александр Захаров-ЯКНК.

Он уверен, что спешка в этом деле объясняется поручением полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Юрием Трутневым, но полпред сказал сначала доделать дом, потом заселять, а не наоборот.

«В квартирах нет воды, канализации, некоторые балконы не ограждены, где-то нет остекления, площадки нет, отсутствует благоустройство. А дом ввели в эксплуатацию. И как прикажете тут жить?» — пожаловались дольщики News.Ykt.ru.

«Когда мы осмотрели квартиры, нам стало понятно, что толком ничего не сделано. Об этом красноречиво говорят фотографии, сделанные сегодня, — рассказала изданию вложившая деньги в строительство многоэтажки Марина. — В квартирах нет ни горячей, ни холодной воды, канализации. Мы не понимаем, как можно было такой дом вводить в эксплуатацию».

Также получившая ключи от квартиры Варвара Пичкина сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что сегодня воду уже дали, а остальные недоделки незначительны. «Всё нормально», — заверила она. Кто будет доделывать дом и в какие сроки, она не знает.

Как сообщало ИА REGNUM, спешный ввод в эксплуатацию дома по адресу Чайковского 117/3 в Якутске объясняется желанием чиновников исполнить поручение полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева. Люди жаловались президенту РФ Владимиру Путину, что ждут заселения уже два года, но застройщик «Симиир» не торопится вводить здание в эксплуатацию. Полпред приехал и распорядился устранить в недоделки и заселить людей.

«Как обычно у нас получается, принято постановление, наши республиканские чиновники под козырёк взяли и решили экстренно выдать ключи людям уже 27-го марта. А как же недоделки?» — отмечал Александр Захаров-ЯКНК.