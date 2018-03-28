Кемерово, 28 марта, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Пропавших без вести после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове нет, тела всех 64 погибших найдены, заявил замглавы МЧС РФ Владлен Аксенов.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свечи

По его словам, нет данных о родственниках, которые не могут найти своих близких. По данным спасателей, в результате пожара погибли 64 человека, 41 из которых — дети.

Все найденные останки переданы Следственному комитету. Уже опознаны тела 27 человек.

Накануне администрация Кемерова опубликовала список погибших, в перечне было 25 фамилий, еще 38 человек значились как пропавшие без вести.

По данным областного департамента здравоохранения, в больницах остаются 14 пострадавших, среди них двое детей. Еще 65 человек, в том числе 25 детей, лечатся амбулаторно.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

По делу о пожаре задержали пятерых подозреваемых, в том числе сотрудника ЧОП, который, по данным следствия, при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения. 28 марта объявлен всероссийский день траура.