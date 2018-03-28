Санкт-Петербург, 28 марта, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга начали пленарное заседание 28 марта с минуты молчания в связи с трагедией в Кемерово, унесшей жизни 64 человек. Почтить память погибших призвал спикер парламента Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Зал заседаний Заксобрания Санкт-Петербурга

Сегодня в России указом президента объявлен национальный траур. Напомним, накануне в Петербурге состоялись две памятные акции — на Дворцовой площади и Марсовом поле.

Горожане выразили свою скорбь в связи с утратой, возложив цветы к двум стихийным мемориалам. Траурные акции собрали тысячи петербуржцев.

Добавим, что к настоящему времени найдены тела всех 64 погибших при пожаре в Кемерово 25 марта, 41 из которых — ребенок. Опознаны тела 27 человек. В больницах остаются 14 пострадавших, среди них двое детей. Еще 65 человек, в том числе 25 детей, лечатся амбулаторно.