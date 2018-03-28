Санкт-Петербург, 28 марта, 2018, 10:06 — ИА Регнум. В День общенационального траура, объявленный в России 28 марта в связи с массовой гибелью людей в Кемерово, в концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди.

Дарья Драй ИА REGNUM Мариинский театр

«Концерт посвящается памяти погибших во время трагедии, произошедшей в городе Кемерово», — сообщила пресс-служба театра.

Концерт Симфонического оркестра театра начнется в 20:00. За дирижерским пультом будет стоять Валерий Гергиев.

На исторической сцене Мариинского театра вместо заявленного ранее балета «Пахита» будет представлен балет «Жизель».

"Коллектив Мариинского театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — отметили в пресс-службе.

Петербургские театры и концертные площадки в связи с трауром также меняют или отменяют свои спектакли и концерты.

Как сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга, Театр Комедии им. Н.П. Акимова 28 марта отменяет спектакль «Как важно быть серьезным». Центр Михаила Шемякина переносит вернисаж выставки «Доизгнанье. Шемякин. Ленинград. Шестидесятые» на 30 марта. Для широкой публики выставка откроется 31 марта в 11:00.

Михайловский театр 2 апреля посвятит исполнение оратории митрополита Илариона (Алфеева) «Страсти по Матфею» памяти погибших в Кемерово. В концерте примут участие протодиакон Виктор Шиловский, оркестр, хор и солисты оперной труппы.

«Комитет по культуре Санкт-Петербурга соболезнует родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной трагедии», — добавили в ведомстве.