Калуга, 28 марта, 2018, 10:00 — ИА Регнум. У мемориала «Вечный огонь» в Обнинске Калужской области 28 марта пройдёт митинг памяти жертв трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска, в наукограде России пройдёт панихида по погибшим, горожане смогут зажечь свечи памяти и возложить цветы.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Траур

Между тем, по поручению прокуратуры начаты внеплановые проверки крупных торговых центров. К ревизиям привлекли специалистов отдела надзорной деятельности. Ранее на Обнинск-ТВ выступил замначальника отдела надзорной деятельности областного МЧС Константин Попов ипроинформировал жителей о планируемой профилактической работе и принимаемых мерах по выполнению требований противопожарной безопасности.

29 марта в администрации города также состоится внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На комиссии будут заслушаны доклады руководителей торово-развлекательного комплекса «Триумф Плаза», торговых центров «Атлас"и «Экобазар», торгового комплекса «Привокзальный», а также учреждений образования, культуры и спорта.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта объявлен общероссийским днём траура в связи с трагедией в Кемерово. В стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и телепередачи.