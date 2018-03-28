Киев, 28 марта, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Тринадцать дипломатов из России покинут территорию Украины до конца дня 29 марта, сообщил источник в российском дипломатическом представительстве в Киеве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ЕС

«Каждый из дипломатов будет уезжать на родину удобным ему способом: кто поездом, кто самолетом через Минск, либо же Прибалтику», — цитирует ТАСС собеседника.

Высылка сотрудников российских дипведомств производится по решению президента Украины Петра Порошенко, который 26 марта поддержал британских партнеров по инциденту в Солсбери и выдвинул ультиматум о выдворении российских дипломатов.

Напомним, 4 марта в Великобритании состоялось покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с использованием отравляющего вещества.

Вместо адекватного расследования этого нападения, британские власти голословно обвинили виновной в нем Россию. Затем Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов и призвал другие страны принять аналогичные меры.

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