Учёные узнали, что влияет на физические свойства жидкостей
Токио, 28 марта, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Учёные из Японии провели анализ того, как тетраэдричность жидкостей влияет на их физические свойства и схожесть с водой. Об этом сообщается в журнале PNAS.
Под тетраэдричностью подразумевается сила взаимодействий, стремящихся придать жидкости тетраэдрическую структуру. По словам учёных, чем выше этот показатель, тем больше та или иная жидкость будет похожа на воду и тем больше у неё будет аномалия плотности.
Отмечается, что вода обладает несколькими необычными свойствами. Так, например, она достигает максимальной плотности в жидком состоянии при температуре в четыре градуса Цельсия.
Учёные наблюдали переход от жидкости с аномальным типом поведения к обычной жидкости с монотонным изменением плотности. Подобный переход был получен после уменьшения силы тетраэдрических взаимодействий в веществе.
Также отмечается, что влияние тетраэдрической структуры на физические свойства характерно как для относительно простых молекул, так и для более сложных соединений, например органических комплексов.
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