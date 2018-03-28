Токио, 28 марта, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Учёные из Японии провели анализ того, как тетраэдричность жидкостей влияет на их физические свойства и схожесть с водой. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Химическая лаборатория

Под тетраэдричностью подразумевается сила взаимодействий, стремящихся придать жидкости тетраэдрическую структуру. По словам учёных, чем выше этот показатель, тем больше та или иная жидкость будет похожа на воду и тем больше у неё будет аномалия плотности.

Отмечается, что вода обладает несколькими необычными свойствами. Так, например, она достигает максимальной плотности в жидком состоянии при температуре в четыре градуса Цельсия.

Учёные наблюдали переход от жидкости с аномальным типом поведения к обычной жидкости с монотонным изменением плотности. Подобный переход был получен после уменьшения силы тетраэдрических взаимодействий в веществе.

Также отмечается, что влияние тетраэдрической структуры на физические свойства характерно как для относительно простых молекул, так и для более сложных соединений, например органических комплексов.

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