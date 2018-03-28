Москва, 28 марта, 2018, 09:37 — ИА Регнум. На территории 30 регионов Российской Федерации в текущем году ожидаются опасные погодные явления, которые могут нанести ущерб отраслям экономики. Об этом сообщили эксперты Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (Центр «Антистихия»).

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

Наибольшая вероятность чрезвычайных ситуаций (ЧС), вызванных шквальным ветром и градом, прогнозируется на территории Центрального, Южного, Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Приволжского и Северо-Кавказского округов.

Специалисты отмечают, что число опасных природных явлений и техногенных катастроф за последние годы резко увеличилось.

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26 марта Гидрометцентр России сообщил, что потепление на территории Центральной России наступит в начале апреля вместе с приходом циклона с юго-востока.

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