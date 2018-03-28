Москва, 28 марта, 2018, 09:31 — ИА Регнум. В Москве три человека госпитализированы с ножевыми ранениями после драки в парке «Кузьминки», сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

geralt Кровь

По данным полиции, драка произошла у входа в парк. Трое пострадавших 1983, 1993 и 1989 годов рождения были найдены на месте происшествия.

Пострадавшие госпитализированы с колото-резаными ранениями в грудь и живот. Они заявили, что их ранили неизвестные во время ссоры.

Про факту произошедшего проводится проверка. Все обстоятельства выясняются.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.