Москва, 28 марта, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Госкорпорация Ростех продаст 60% акций научно-производственного объединения (НПО) «Молния», разрабатывавшего советский орбитальный космический корабль «Буран», концерну «Калашников». Об этом пишет 28 марта «Коммерсант».

Многоразовый космический корабль «Буран» перевозимый транспортным самолётом ВМ-Т

Отмечается, что приобретение российским оружейным концерном НПО «Молния» поможет последнему преодолеть кризис и в дальнейшем подключит коллектив предприятия к процессу разработки новых космический многоразовых кораблей.

«Вхождение НПО «Молния» в состав концерна придаст импульс развитию компетенций и экспертизы в области разработки многоразовых космических летательных аппаратов и производства ракет-мишеней различного назначения», — цитирует издание слова главы концерна «Калашников» Алексея Криворучко.

По его словам, потенциал НПО вместе с производственными мощностями «Калашникова» позволит развивать «принципиально новые направления деятельности».

В госкорпорации Ростех отметили, что задачу по недопущению банкротства «Молнии» поставил лично президент РФ Владимир Путин. Напомним, концерн «Калашников» на 25% принадлежит Ростеху, а ещё на 75% минус одна акция — крупным частным инвесторам.

Добавим, советский орбитальный корабль-ракетоплан многоразовой транспортной космической системы (МТКК), созданный в рамках программы «Энергия — Буран» — уникальный аппарат, совершивший свой единственный полёт 15 ноября 1988 года в полностью автоматическом режиме и без экипажа на борту.

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«Буран» предназначался в качестве универсальной платформы для выведения на орбиты, обслуживания на них и возвращения на землю космических аппаратов, космонавтов и грузов, а также военных целей, целей народного хозяйства и науки.

Перед распадом СССР, в 1990 году работы по программе «Энергия — Буран» были приостановлены, а 25 мая 1993 года программа была окончательно закрыта.

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