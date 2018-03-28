Вашингтон, 28 марта, 2018, 09:19 — ИА Регнум. В Федеральный суд штата Калифорния подан первый иск на компанию Facebook. В судебную инстанцию обратились трое пользователей мобильного приложения Facebook Messenger, сообщает Reuters.

Подмоченная репутация

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Истцы обвинили социальную сеть в нарушении конфиденциальности их персональных данных и потребовали от компании возмещения убытков. Согласно утверждению, компания собирала данные об осуществленных телефонных звонках и отправленных текстовых сообщениях. В дальнейшем к иску могут присоединиться и другие пострадавшие.

Как отмечают сами заявители, их иск претендует на статус коллективного от имени всех пострадавших пользователей.

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В Facebook пока никак не прокомментировали информацию об иске.

Как сообщало ИА REGNUM, совсем недавно компания Facebook оказалась в центре скандала, связанного с одной из самых масштабных утечек данных. Как утверждалось, данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия использовала британская компанией Cambridge Analytica, изучавшая предпочтения избирателей в интересах кампании Дональда Трампа. Фирма без разрешения собрала данные в начале 2014 года для разработки компьютерной программы, которая делала прогнозы по итогам выборов. После этого каждому избирателю предоставляли персонализированную политическую рекламу. При этом в Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности Cambridge Analytica.

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Добавим, что, согласно данным соцопросов, которые провели информационное агентство Reuters и немецкое издание Bild, пользователи Facebook перестали доверять социальной сети и считают, что она оказывает отрицательное влияние на демократию. Согласно данным исследования Reuters, менее половины опрошенных жителей США, а именно 41%, продолжает полностью доверять Facebook в вопросе обработки данных. Остальные же ставят под сомнение исполнение корпорацией всех требований законов о защите персональной информации.