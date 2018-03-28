Лондон, 28 марта, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Глава белорусского МИД Владимир Макей провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном в Лондоне, сообщает TUT.by.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

Согласно сообщению, Макей проводит встречи с членами британской королевской семьи, представителями министерства внешней торговли, британского парламента. Отмечается, что визит Макея в Великобританию готовился в течение полугода.

Напомним, ранее Белоруссия и Великобритания подписали договор о сотрудничестве в военной сфере. Стороны провели переговоры относительно взаимной работы в области обороны и пришли к подписанию Совместного заявления о сотрудничестве между министерствами обороны обеих стран.

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Помимо этого, страны договорились о взаимодействии в вопросах подготовки миротворческих миссий ООН.

Также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Великобритания — «надежный и хороший партнер республики, который может рассказать о ней правду». Также Лукашенко выражал сожаление о том, что Соединенное Королевство выходит из ЕС, поскольку Белоруссия лишается «надежного партнера».