Москва, 28 марта, 2018, 10:24 — ИА Регнум. 27 марта 2018 года в Государственной Думе Федерального собрания РФ состоялся круглый стол на тему «Современная российская анимация — роль и значение в воспитании гармонично развитой личности и в формировании новой творческой индустрии».

Ассоциация анимационного кино В Госдуме эксперты обсудили проблемы анимационной отрасли

В дискуссии приняли участие руководители ведущих анимационных студий страны, представители органов власти и выдающиеся деятели культуры, среди которых — Юрий Норштейн и Андрей Хржановский.

Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова проинформировала о ходе исполнения поручений Президента РФ, которые он дал им после встречи с представителями российских анимационных студий 31 мая 2017 года.

В деле продвижения на зарубежные рынки отечественной анимационной продукции остаются сложности: Российский экспортный центр пока не нашел возможности поддержать деятельность членов индустрии на международных рынках. Управляющий директор студии «Анимаккорд», создавшей всемирно известный бренд «Маша и медведь», Дмитрий Ловейко сообщил, что успехи этого сериала — только первые признаки того, на что способна российская анимационная индустрия. Сергей Сельянов в своей категоричной манере радикализировал постановку вопроса: если стране нужно развитие анимации необходима поддержка в несоизмеримо большем, нежели сейчас, объеме:

«Мы имеем шанс взять мир за горло — в хорошем смысле слова. Анимация — это курица, несущая золотые яйца!».

Большинство продюсеров считает принципиально важным внесение изменений в законодательство о налогах и сборах, которые позволят понизить тарифы страховых взносов и освободить от НДС операции по реализации прав на интеллектуальную деятельность при создании анимационных фильмов. Законопроект уже прошел первое чтение.

На стадии подготовки технического задания находится предложение по разработке отечественного программного обеспечения для нужд индустрии анимационного кино.

Модератор встречи, депутат Государственной Думы Елена Драпеко, поддерживая деятельность ААК, обратила особое внимание на предложение о внесении изменений в федеральный закон «О рекламе», направленных на смягчение законодательных ограничений по показу рекламы в детских передачах. Создателей анимации со стороны телевидения поддержала главный редактор телеканала «Карусель» Вера Оболонкина. Она призналась, что отечественная анимация покупается каналом за немалые деньги, но послабления в законе о рекламе, позволяющие помещать спонсорские материалы в эфире, помогут сократить издержки и производителей, и распространителей анимационного контента.

Отвечая на вопрос депутата ГД, кинорежиссера Владимира Бортко о том, что конкретно нужно тем, кто производит мультфильмы, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева обозначила три направления. Во-первых, нужна стратегия развития анимационной отрасли (сейчас мультипликация существует как сегмент киноиндустрии, но у нее свои правила, запросы и стандарты). Во-вторых, анимация должна стать приоритетной экспортной отраслью. И, в-третьих, необходимо увеличить объем производства. Это касается не только полнометражных фильмов и сериалов, но и авторской анимации, о поддержке и развитии которой на «Союзмультфильме» не забывают.

Выдающийся режиссер мультипликационного кино Юрий Норштейн особо отметил, что не следует подменять проблемы развития анимации как искусства исключительно разговорами о проблемах индустрии. Во многих случаях эти проблемы имеют разные корни и различные пути решения, не ограничивающиеся обеспечением стабильного финансирования. Становление бизнеса вовсе не обязательно и не автоматически сопутствует развитию киноискусства, а применение новейших технических средств зачастую не коррелирует с решаемыми творческими задачами и не служит залогом неминуемого зрительского успеха.

В итоге почти трехчасового заседания были намечены основные приоритеты развития отечественной анимационной индустрии и сформулированы предложения к Комитетам Государственной Думы по бюджету и налогам, по экономической политике, по культуре; к Министерству культуры, Министерству финансов, Министерству образования и науки.