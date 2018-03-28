Москва, 28 марта, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Центральный банк (ЦБ) Российской Федерации планирует обязать бывших владельцев кредитных организаций компенсировать часть расходов, понесенных в связи с вынужденной санацией. Для этого регулятор намерен предъявлять экс-собственникам упущенную выгоду от потраченных на санацию финансовых средств. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на подготовленные Министерством финансов и ЦБ поправки в закон «О банкротстве», которые проходят межведомственное согласование.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По данным издания, размер убытков будет определяться исходя из того, что регулятор мог бы не выдавать финансовые средства на санацию бесплатно либо по льготной процентной ставке, а разместить эти деньги по ключевой ставк.

Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев пояснил газете, что ущерб будет оцениваться как при вливании средств в капитал кредитной организации, так и при выдаче средств на возвратной основе по ставке ниже рыночной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потратило на санацию российских банков более 1,3 трлн рублей.

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