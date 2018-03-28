Рязань, 28 марта, 2018, 08:56 — ИА Регнум. В Рязани маршрутное такси попало в дорожную переделку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла накануне днём, 27 марта.

62.мвд.рф Авария в Рязани

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На улице Октябрьской водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь со стороны Московского шоссе в направлении проезда Шабулина, врезался в светофорную опору. По предварительным данным, он не справился с рулевым управлением.

По предварительной информации, в момент ДТП в маршрутном такси № 73 ехали 10 человек, из них трое детей.

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Первую помощь пострадавшим оказали прибывшие на место автоаварии полицейские. Серьёзных телесных повреждений никто не получил.

Как выяснилось, водитель маршрутного такси работает в этой сфере уже десять лет, однако на маршрут №73 вышел всего четыре дня назад.

Видео опубликовано: телеканал ТРК

Авария на дорожное движение не повлияла. Сотрудники ДПС устанавливают причины ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна авария с участием маршрутного такси произошла в Рязани в канун Рождества. На улице Ленина маршрутка столкнулась с троллейбусом. В результате инцидента пострадали восемь человек.