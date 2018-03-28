Москва, 28 марта, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Одинаковые мягкие игрушки, которые некоторые участники акции памяти жертв пожара в Кемерово клали у мемориала, были закуплены Общественной палатой Москвы, пояснил председатель ОП Константин Ремчуков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция памяти по погибшим при пожаре в Кемерово на Манежной площади

По его словам, их купили около 50 штук чтобы раздать тем, кто оказался на Манежной площади случайно и захотел принять участие в акции.

«Если мы организуем по нашей инициативе, то потратить небольшие деньги и купить несколько игрушек, это нормально. Не думаю, что я потратил больше 20 тысяч рублей на все», — цитирует Ремчукова РИА Новости.

По его словам, организатор должен об этом думать. Траурная акция прошла 27 марта, мемориал организован у входа в Александровский сад, возложить там цветы можно будет и в день общенационального траура 28 марта.

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25 марта во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, в том числе дети. Десятки людей пропали без вести.

В ряде российских городов и за рубежом накануне прошли акции памяти погибших. 28 марта в России объявлен общенациональный траур по жертвам пожара.