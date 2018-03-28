Кемерово, 28 марта, 2018, 08:49 — ИА Регнум. Предположение о преднамеренном поджоге кемеровского ТРЦ «Зимняя вишня» высказала в суде гендиректор комплекса Надежда Судденок, передают 27 марта «Вести».

Поджог

По словам женщины, во время ее разговора с одной из сотрудниц детского центра та сообщила, что непосредственно перед возникновением пожара произошел хлопок, после чего в помещение ворвался столб огня.

«Если бы возник пожар, был бы какой-то дым, тление, а тут столб огня. Следовательно, я считаю, что это был поджог», — сказала Судденок.

Она добавила, что в течение месяца до пожара руководству ТРЦ приходилось отбиваться от молодых людей, которые вели себя по-хамски, отбирали карты и деньги у посетителей и заставляли проводить их бесплатно на аттракционы.

«Это люди больших группировок, я лично когда спокойно договаривалась, когда не могла договориться — вызывала милицию, когда были основания — нецензурная брань, агрессия», — пояснила руководитель комплекса.

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Непосредственно во время пожара женщина опросила своих сотрудников, всех ли они вывели из огня, на что получила ответ, что все в порядке. Информация о закрытых кинозалах, по ее словам, стала появляться позднее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в кемеровской «Зимней вишне» произошел сильнейший пожар, который привел к гибели 64 человек. По факту происшествия возбуждены уголовные дела по трём статьям УК РФ. Следователи предъявили обвинение пятерым задержанным. 28 марта в России объявлен национальный траур по погибшим.