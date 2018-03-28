Кемерово, 28 марта, 2018, 08:36 — ИА Регнум. В городе Кемерово в ночь на среду, 28 марта, из-за звонков о минировании помещений и подозрительных предметах были эвакуированы четыре здания: два кафе — «Баржа» и «Мясорубка», ТЦ «Байконур» и бар «Четыре стихии», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь», ссылаясь на свой информированный источник.

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По данным издания, на каждый из объектов выезжали сотрудники оперативных служб, проводили эвакуацию. Сигналы оказались ложными.

В Главном управлении МВД РФ по Кемеровской области корреспонденту ИА REGNUM подтвердить информацию о звонках не смогли, также как и опровергнуть. В пресс-службе управления попросили перезвонить позже.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово произошёл пожар. По официальным данным, погибли более 60 человека, в том числе дети. В стационарах остаются 15 человек. Всего в больницы обратились около 70 человек.

Возбуждено уголовное дело. 27 марта Кемерово посетил президент РФ Владимир Путин. Глава государства провёл совещание.

«…не плакать, а реветь хочется. А когда послушаешь, что здесь сказано, уже другие чувства возникают», — сказал Путин.

Сегодня, 28 марта, указом президента в России объявлен национальный траур в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области.