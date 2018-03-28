Брюссель, 28 марта, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Североатлантический альянс сократит состав представительства РФ при НАТО на треть, с 30 до 20 сотрудников в связи с инцидентом в британском Солсбери. Об этом говорится в опубликованном 27 марта заявлении генерального секретаря организации Йенса Столтенберга.

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По словам главы военного блока, это связано с «отсутствием конструктивного ответа России» на предъявленные ей обвинения в отравлении шпиона Сергея Скрипаля на территории Великобритании.

«Совет альянса в соответствии с моим решением сократил максимальное число сотрудников российского представительства при НАТО на 10 человек. Таким образом, численность постпредства РФ при организации составит 20 человек», — заявил Столтенберг.

Он также отметил, что эти меры направлены на то, чтобы показать России «издержки и последствия её неприемлемого и опасного поведения». В то же время, по словам главы военного блока, эти меры не изменят политику НАТО в отношении России.

«НАТО по-прежнему придерживается двойной политики: политики сильной защиты и открытости к диалогу», — добавил глава организации.

По словам Столтенберга, альянс готовится к проведению очередного заседания совета Россия — НАТО, на котором собирается продолжить «содержательный диалог» с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что даже после высылки из страны 60 российских дипломатов, выборы в США вряд ли станут безопаснее, так как у «морского чудовища» России «длинные щупальца».

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В ходе брифинга представитель госдепа США подчеркнула, что даже принятые меры не придают абсолютной уверенности в том, что Москва не повлияет на результаты предстоящих выборов в конгресс США.

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