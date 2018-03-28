Мадрид, 28 марта, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн нанес визит в Мадрид для встречи с главой МИД Испании Альфонсо Дастисом, где дал большое интервью местному изданию ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В беседе с журналистом Ассельборн дал оценку внешней политике США с приходом президента Дональда Трампа, о проблемах налогового законодательства в ЕС и Люксембурге, а также «диктаторских» угрозах в Восточной Европе. В начале беседы он осудил решение американской администрации ввести пошлины на сталь и алюминий для Китая и ЕС (интервью было записано до объявления 28 марта о том, что введение пошлин для некоторых стран ЕС откладывается до 1 мая 2018 года).

«Мистер Трамп не достигнет своей цели. Ограничение европейских сталелитейных изделий сейчас не решит ни проблемы перепроизводства стали в мире, ни внутренних проблем производства американцев. Кроме того, Трамп основывал свой аргумент на обороне. Мы готовы реагировать», — заявил Ассельборн.

«Я знаком с Колином Пауэллом, Кондолизой Райс, Хилари Клинтон, Джоном Керри и другими. Новый госсекретарь будет уже шестым. Я полагаю, что в международной политике после Второй мировой войны порядок основан на многосторонности. Боюсь, что с Трампом этот дух будет уничтожен. Я встречался со многими министрами и госсекретарями США. Джон Керри был очень сильным и сделал много позитивных вещей; с Клинтон и Райс, а также Бушем были проблемы, но никто из них не уничтожал фундаментально мировой порядок, выстроенный на основе многосторонности. Теперь все изменилось. В худшую сторону», — заявил Ассельборн.

Коалиционное правительство Германии дипломат назвал «самым проевропейским в Европе». По его мнению, оно функционирует при условии хороших отношений с Францией. Ассельборн разделяет взгляды французского президента Эммануэля Макрона, который отстаивает идею создания европейского валютного фонда.

Жан Ассельборн является одним из самых жестких критиков Вышеградской группы, особенно Венгрии и Польши из-за их политики неприятия мигрантов. В феврале 2018 года разгорелся скандал, когда министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал Ассельборна идиотом.

По мнению люксембургского политика, Венгрия и Польша посягают на верховенство европейского законодательства и не разделяют ценностей и чувства солидарности внутри ЕС.

«Мы видели отсутствие солидарности в самый сложный момент в истории для ЕС: страны, которые отказались принимать мигрантов, потому что те были арабами и мусульманами. Это было бы не то же самое, если бы были только русские или украинцы. Если мы европейцы, мы должны принять критерии, выработанные в Копенгагене в 1993 году. Если в стране оспаривается верховенство закона, судьи перестают быть независимыми, а СМИ контролируются — это уже другая система, которая не является европейской демократией», — считает Жан Ассельборн.

Он заявил, что необходимо поощрять страны, выполняющие требования Евросоюза, и санкционировать тех, кто саботирует общеевропейскую политику. Например, отсечь от европейских фондов поддержки Польшу, которая стремится к независимому курсу. По его словам, Венгрия использует «дикторские» средства в своей политике.

Результаты парламентских выборов в Италии, прошедших 4 марта, Ассельборн назвал «крайне серьезными», потому что они «могут быть очень опасны для Европы». Он убежден, что Евросоюз должен прилагать больше усилить в этой стране.

На просьбу журналиста прокомментировать назначение на должность генерального секретаря Европейской комиссии немца Мартина Зельмайра, которого демонизируют европейские СМИ, Жан Ассельборн ответил, что он не в курсе темы.

Жан Ассельборн (род. 1949) возглавляет министерство иностранных дел Люксембурга с 2004 года.