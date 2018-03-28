Москва, 28 марта, 2018, 08:31 — ИА Регнум. В России выросло число регионов, где отмечается превышение эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, по данным на 25 марта, эпидпорог превышен в 29 субъектах РФ, неделей ранее (19−25 марта) вспышка заболеваемости была отмечена в 23 регионах, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

skeeze ОРВИ

Также превышение эпидпорога по центральному городу зафиксировано в восьми крупных городах.

Чаще всего ОРВИ и гриппом заражаются дети. Так, среди детей от 0 до 2 лет недельные эпидпороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 10 субъектах РФ, среди детей 3−6 лет — в 18, среди детей 7−14 лет — в 21, среди лиц старше 15 — в 27 регионах России.

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В основном в России превалируют вирусы гриппа В (21,7%) и А (H1N1) pdm09 (25,54%).

Из числа вирусов не гриппозной этиологии преобладают РС-вирусы — 38,1%, вирусы парагриппа составили 16,3%, аденовирусы — 19,1%, другие вирусы не гриппозной этиологии — 26,4%.

По оценкам экспертов, в 2018 году наибольшую эпидемиологическую опасность представляет вирус гриппа типа А и типа В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека контролирует ситуацию в стране по ОРВИ и гриппу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом с 19 по 25 марта было зарегистрировано в 23 регионах.

Напомним, в феврале жертвами эпидемии гриппа стали 50 граждан Чехии. В большинстве летальных случаев (43 из 50) умершие были старше 60 лет. Около 200 человек были помещены в больницы.

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