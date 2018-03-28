Кемерово, 28 марта, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Охранник торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово не отключал сигнализацию. Об этом сообщил отец подозреваемого в беседе с RT.

Пожарная сигнализация

«Сын жаловался, что сигнализация все время срабатывала ложно, — объяснил мужчина. — Он об этом доложил начальству, и в итоге ее кто-то отключил (еще 18 марта)».

По его словам, охранник ТРЦ отключить сигнализацию не мог, поскольку даже не знал, как это делается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» вспыхнул в Кемерово 25 марта 2018 г. В результате ЧП погибли 64 человека, еще более 60 пострадали.

28 марта в РФ объявлено днем траура. Акции памяти жертв кемеровской трагедии проходят по всей стране.

Читайте также: Трагедия в Кемерово и её последствия: все новости

А также: «Погибшие в Кемерове спасают наши жизни»: граждане сами будут проверять ТРЦ