Луганск, 28 марта, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) занимается похищением людей и нарушает их конституционные права и свободы, говорится в докладе мониторинговой миссии Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН о ситуации с правами человека на Украине, сообщает 28 марта «Луганский информационный центр».

Сотрудники СБУ

По словам доцента кафедры международно-правовых дисциплин Института юриспруденции и международного права Луганского национального университета в Луганской Народной Республике (ЛНР) Юрия Медведева, очередной доклад главы мониторинговой миссии ООН по правам человека Фионы Фрейзер содержит конкретные указания на то, что СБУ похищает людей.

«В докладе четко указывается: добровольческие батальоны и СБУ занимаются похищением людей», — сказал Медведев.

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Он привел цифры из доклада: из 68 похищений 38 было осуществлено СБУ. При этом украинские спецслужбы нарушают конституционные права и свободы человека. То же самое говорится о таких праворадикальных организациях, как «С14», «Свобода», «Национальные дружины» и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«По логике, государство уже давно должно было пресечь деятельность этих формирований, но оно еще и берет их под опеку», — подчеркнул Медведев.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году украинские националисты получили почти неограниченную свободу в борьбе с «непатриотичными» лицами. Также под видом борьбы с «сепаратистами» СБУ похищает и сажает в тюрьму невинных людей.