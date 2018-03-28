Москва, 28 марта, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Приказом председателя Банка России с 28 марта директором департамента информационных технологий ЦБ РФ назначена Кахруманова Зульфия Нукербековна, сообщается на сайте регулятора.

Здание ЦБ

Ранее Кахруманова занимала должность заместителя директора департамента — директора Центра развития департамента информационных технологий

С 2015 года департамент информационных технологий ЦБ РФ возглавлял Максим Тищенко. По данным регулятора, Тищенко уволился из Банка России.

За последние время в департаментах Центробанка произошло несколько кадровых перестановок.

Так, в мае 2017 года пост руководителя департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов ЦБ покинул Вадим Калухов.

Вместо него департамент финансовых технологий Банка России возглавила Алиса Мельникова. До назначения Мельникова работала в IT-компании Сбербанка.