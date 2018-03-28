Якутск, 28 марта, 2018, 07:58 — ИА Регнум. В Якутске пренебрегают соблюдением требований пожарной безопасности, на стороне нарушителей — суд. Политолог и журналист из Якутии Виталий Обедин показывает, как начинается путь к трагедиям, аналогичным в Кемерово, на конкретном примере. Многоэтажку в столице республики строят в отсутствие одобрения специалиста по пожарной безопасности, да и в целом экспертиза на дом, вероятно, поддельная, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Хочу рассказать, как начинается путь к таким трагедиям, — отметил Виталий Обедин. — В моём городе уже почти год идет буза по поводу строительства в самом центре не очередного торгового центра (хотя их по Якутску полно), но тоже «места массового скопления граждан» — многоквартирного жилого дома. Его планировалось построить по проекту, который прошел обязательную в таких случаях экспертизу. Эту экспертизу за несколько дней сделали в Москве в фирме «Академэкспертиза», аккредитация на право проведения таких экспертиз ею получена за месяц до выдачи».

Четверо экспертов, чьи подписи стояли в разрешающем строительство документе, заявили о том, что под проектом на самом деле не подписывались. В их числе и эксперт по пожарной безопасности. Мэрия Якутска приостановила разрешение на строительство, но прокуратура не сочла письменные отказы экспертов от своих подписей достаточным основанием и требует отменить распоряжение о приостановке разрешения на строительство.

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Сейчас идет арбитражный суд, и два эксперта, ранее письменно заявившие, что не ставили подписи под экспертизой, уже отказались от своих слов. Суды на стороне застройщика. Мэр Якутска Айсен Николаев заявил, что на него оказывается давление надзорными органами за незаконные действия по отзыву разрешения на строительство.

«Ещё раз: в деле фигурирует экспертиза проекта жилого дома, в которой подделана подпись эксперта по пожарной безопасности», — подчеркнул Виталий Обедин, обратив особое внимание на то, что представители администрации города в этих судах практически не участвуют, а поддельность экспертизы пытается доказать группа активистов.

«Представим страшное (тьфу, тьфу, тьфу). Суды проиграны, дом построен, случился пожар… Кто будет виноват? Прокуратура? Судьи? Мэрия? Пожнадзор?» — предположил Виталий Обедин.

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Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня» (Кемерово) погибли минимум 64 человека, в том числе дети. Для установления личности 37 погибших потребуется ДНК-экспертиза. 28 марта в России объявлено днём траура в связи с трагическими событиями в Кемерове.

Напомним, торговые центры Якутска уже начали проверять после трагедии. Эвакуационный выход расположенного в ТРК «Туймаада» детского центра был заблокирован стеллажом, аналогичное нарушение допустили в находящемся на территории комплекса магазине «М.Видео». Там также нарушались правила складирования — товары громоздили во всю высоту стен до самых ламп. Ранее были выявлены нарушения в ТРК «Азия». Там не работала установка автоматической системы пожаротушения, не были свободными пути эвакуации, на одном из этажей коридор, по которому люди должны были двигаться в случае пожара, был отделан горючими материалами. Пока соблюдение требований пожарной безопасности проверено только в двух торговых центрах города, на очереди ещё 57.