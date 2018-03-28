Пермь, 28 марта, 2018, 07:30 — ИА Регнум. В Перми вечером 27 марта прошла акция в память о погибших кемеровчанах в торговом центре «Зимняя вишня». По данным правоохранительных органов, в траурной акции приняли участие 1300 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Пресс-служба правительства Пермского края Пермь скорбит

Началась акция с минуты молчания. Волонтёры раздавали участникам свечи. Кто-то пришёл с плакатом, где на черном фоне была белая надпись «Кемерово 25.03.18». Народ нёс цветы и игрушки. Акция растянулась на долгое время. Спустя час неравнодушные горожане продолжали идти к мемориалу, чтобы выразить соболезнования кемеровчанам.

Пресс-служба правительства Пермского края На траурную акцию в Перми пришли более 1 тыс. человек

В разговорах о кемеровском пожаре пермяки вспоминали и свою трагедию девятилетней давности, когда в ночном клубе «Хромая Лошадь» погибли 156 человек. За ЧП последовало множество проверок. Люди думали, что вывод сделан. Оказалось, что гарантии безопасности нет. И от этого страшно.

Напомним, 25 марта в Кемерове в крупном торговом центре возник пожар. Заживо сгорели более 60 человек, из которых большинство дети. Судьба 38 человек остаётся неизвестной — они числятся без вести пропавшими, в том числе 26 детей.