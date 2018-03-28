Москва, 28 марта, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Вопрос о закрытии консульства США в России в качестве ответной меры российские дипломаты решат по результатам голосования пользователей социальной сети Twitter. В настоящее время голосование завершено в пользу закрытия американского консульства в Санкт-Петербурге, говорится на странице российского посольства.

Американский флаг

Подобный шаг стал ответом на действия Вашингтона, который ранее объявил о высылке 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН. Также властями США принято решение закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

В ответ на недружественный шаг американских партнеров представители Министерства иностранных дел России объявили о готовности ответить тем же. Для выбора конкретного учреждения США, которое будет закрыто в России, был организован опрос. Пользователям Twitter предложили выбрать один из вариантов ответов: консульство США во Владивостоке, Екатеринбурге или Санкт-Петербурге.

47% участников опроса проголосовали за закрытие консульства в Санкт-Петербурге. На втором месте — дипмиссия в Екатеринбурге (35%), на третьем — генконсульство во Владивостоке с 18%. Всего в голосовании приняли участие 57 526 человек.

Читайте также: Посольство РФ: Мэй придется доказывать свои обвинения 160 странам

Добавим, что беспрецедентная «дипломатическая война», развязанная политиками западных стран в отношении России, стала, по их мнению, ответом на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Поддержав голословные обвинения Великобритании, США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке более чем ста российских дипломатов.